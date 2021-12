Polizei nimmt Bundeswehrsoldaten wegen Drohvideo fest

Das Wetter in Bayern: im Süden freundlich, im Norden und Osten Wolken, mild

Das Wetter in Bayern: Im Süden teils freundlich. In Nord- und Ostbayern oft bewölkt. Höchstwerte zwischen 9 und 13 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 6 Grad. An Neujahr und am Sonntag in Alpennähe oft Sonne, sonst viele Wolken. Am Montag bewölkt und Regen. Höchstwerte 8 bis 14 Grad. Tiefstwerte in der Nacht: 8 bis 0 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.12.2021 10:15 Uhr