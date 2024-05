Polizei nimmt 74-Jährigen nach Angriff auf Giffey fest

Berlin: Nach dem Angriff auf die SPD-Politikerin Giffey ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, handelt es sich um einen 74-jährigen Mann, der Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung aufweise. Er ist der Polizei bereits im Zusammenhang mit Hasskriminalität bekannt. Sein Motiv ist aber noch unklar. Der Verdächtigte soll noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Außerdem wird geprüft, ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus einzuweisen. Giffey war gestern in einer Bibliothek von hinten mit einem schweren Beutel angegriffen und dabei leicht an Kopf und Nacken verletzt worden. In einem Statement teilte sie mit, ihre Arbeit unbeirrt fortzusetzen. Sie plädierte dafür, in der Gesellschaft wieder einen respektvolleren Umgang miteinander zu finden und auch anderslautende Meinungen zu akzeptieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 14:00 Uhr