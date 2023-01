Polizei nimmt 32-Jährigen in NRW unter Terrorverdacht fest

Nachrichtenarchiv - 08.01.2023 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Castrop-Rauxel: Anti-Terror-Ermittler haben im Ruhrgebiet einen Mann festgenommen, der einen islamistisch motivierten Anschlag vorbereitet haben soll. In der Nacht stürmten Einsatzkräfte in Schutzanzügen die Wohnung des 32-Jährigen und nahmen ihn sowie eine weitere Person in Gewahrsam. Der Iraner steht den Angaben zufolge unter Verdacht, sich für die geplante Tat die Giftstoffe Cyanid und Rizin besorgt zu haben; zu der zweiten Person sind keine Einzelheiten bekannt. Unklar ist bislang, wie konkret die Anschlagspläne bereits waren. Wegen der biologisch-chemischen Gefahren waren einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge auch Mitarbeiter des Robert Koch-Instituts als Berater vor Ort. Auch mehrere BKA-Kräfte sowie ein Entschärfungskommando seien im Einsatz gewesen, hieß es. Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2023 08:00 Uhr