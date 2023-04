Polizei nimmt 28-Jährigen wegen Anschlagsplänen fest

Meldungsarchiv - 25.04.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Hamburg: Die Polizei hat möglicherweise einen islamistischen Sprengstoffanschlag in Deutschland verhindert. Wie die Ermittler am Nachmittag bekanntgaben, haben sie in Hamburg einen verdächtigen 28-jährigen Syrer verhaftet. Spezialkräfte der Bundespolizei fassten ihn. Sein vier Jahre jüngerer Bruder, der in Kempten lebt, soll bei den Planungen Beihilfe geleistet haben. Außerdem gab es mehrere Durchsuchungen in Hamburg und Kempten. Dabei wurden auch chemische Substanzen sichergestellt. Wie Generalstaatsanwaltschaft Hamburg und Bundeskriminalamt weiter erklärten, haben die beiden Verdächtigen aus einer dschihadistischen Grundhaltung heraus ein Attentat mit einem selbstgebauten Sprengstoffgürtel geplant. Der Hauptbeschuldigte habe dafür über das Internet Grundstoffe zur Herstellung sprengfähigen Materials erworben. Hinweise auf ein konkretes Anschlagsziel gibt es demnach nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2023 15:00 Uhr