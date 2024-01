Polizei meldet zwei tödliche Unfälle in der Silvesternacht

Berlin: In der Silvesternacht hat es weniger Krawalle gegeben als befürchtet. Allerdings gab es zahlreiche Verletzte und zwei Tote durch Feuerwerksunfälle. Im oberpfälzischen Landkreis Cham und in Koblenz wurden zwei 18-Jährige getötet, als sie Böller zündeten. In Inzell in Oberbayern wurde ein 12-Jähriger von einem Querschläger am Kopf getroffen und musste in einer Klinik behandelt werden. In Landshut wurde ein 18-Jähriger schwer verletzt, als ein Böller in seiner Hand explodierte. In Berlin gab es weniger Ausschreitungen als erwartet. Auch in Köln, wo nach den Terrordrohungen am Kölner Dom strenge Sicherheitsvorkehrungen galten, blieb die Lage unter Kontrolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2024 11:00 Uhr