Polizei meldet zwei antisemitische Attacken in Bayern

Nürnberg: Bayern war am Wochenende Schauplatz zweier Angriffe auf Einrichtungen mit Bezug zu Israel. In Nürnberg haben Unbekannte in der vergangenen Nacht ein israelisches Restaurant beschmiert. Sie schrieben "Kindermörder" an die Fassade der Gaststätte und malten einen Davidstern dazu. Im schwäbischen Senden bei Ulm wurde ein Geschäft mit israelischen Lebensmitteln angegriffen. Zwei Steine waren dort durch die Schaufensterscheibe geflogen. Die Polizei geht von einem antisemitischen Motiv aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2023 14:30 Uhr