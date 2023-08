Polizei meldet Unfälle mit Toten und Schwerverletzten in Bayern

München: Die Polizei meldet mehrere schwere Verkehrsunfälle am Wochenende: In Kempten überfuhr ein Autofahrer in einer Hauseinfahrt ein Kind. Die Dreijährige starb nach der Einlieferung ins Krankenhaus. Im Landkreis Günzburg starb ein 76-Jähriger, der unangeschnallt im Auto unterwegs war. Sein Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Schwer verletzt wurde in München ein 51-Jähriger, der unter einem Bus eingeklemmt worden war. Was genau passiert ist, steht noch nicht fest. Und bei Ebermannsdorf im Landkreis Amberg-Sulzbach wurden sechs Personen bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2023 14:00 Uhr