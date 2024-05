Polizei meldet Razzia gegen Hamas-Unterstützer in Duisburg

Duisburg: Bei einer Razzia gegen eine Unterstützergruppe der Hamas in Nordrhein-Westfalen sind am Morgen vier Objekte durchsucht worden. Im Fokus der Ermittler steht die Gruppe "Palästina Solidarität Duisburg". Sie war vergangene Woche von NRW-Innenminister Reul verboten worden. Die Gruppierung strebt laut dem Innenministerium eine Befreiung Palästinas in den Grenzen von 1947, also vor der Gründung des Staates Israel, an. Ausdrücklich werde dabei jede Form des zivilen und bewaffneten Widerstandes einschließlich des Terrors der Hamas gerechtfertigt, hieß es in der Verbotsbegründung. Reul sagte, in vielen Fällen verberge sich hinter der Solidarität mit Palästina nichts anderes als Judenhass, wie etwa beim nun verbotenen Verein "Palästina Solidarität Duisburg". Der Staat zeige darum klare Kante gegen Extremismus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2024 09:00 Uhr