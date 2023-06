Polizei meldet Razzia bei mutmaßlichen Mafiosi in NRW und Hessen

Kurzmeldung ein/ausklappen EuGH findet separate Ausweisung von Flaschenpfand in Werbeprospekten unnötig

Luxemburg: Pfand für Flaschen oder andere Mehrwegbehälter darf im Werbeprospekt von Supermärkten separat ausgewiesen werden und muss nicht im Gesamtpreis eingerechnet sein. Das Pfand werde bei Rückgabe erstattet, so dass es nicht zum Verkaufspreis gehöre, entschied der Europäische Gerichtshof. Die in Deutschland von vielen Einzelhändlern angewandte Praxis, den Pfandbetrag nicht in den Preis einzurechnen, ist damit zulässig. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hatte dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorgelegt. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Verbraucher in der Lage sei, den Preis für die Ware und das Pfand zu addieren und somit den Gesamtbetrag für den Kauf zu ermitteln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.06.2023 14:00 Uhr