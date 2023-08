Polizei meldet mehrere Verletzte nach Unwettern in Franken

Nürnberg: Nach den Unwettern in Teilen Frankens haben die Aufräumarbeiten begonnen. Bei den kräftigen Gewittern waren gestern Abend vor allem in Nürnberg, aber auch in Weißenburg hunderte Anrufe bei Polizei und Feuerwehr eingegangen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Zahlreiche Keller und Tiefgaragen liefen voll Wasser, ebenso mehrere Straßenunterführungen. Umstürzende Bäume und herabfallende Dachziegel beschädigten Autos. In Weißenburg stürzte die historische Stadtmauer zum Teil ein. In Oberfranken waren Kulmbach, der südliche Landkreis Bayreuth, der Landkreis Forchheim und der Landkreis Wunsiedel besonders betroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.08.2023 11:45 Uhr