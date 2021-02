Polizei meldet in Franken mehr als 100 Unfälle wegen Schnees

Gesundheitsminister will Klinikbeschäftigte belohnen

Berlin: Gesundheitsminister Spahn will Klinikmitarbeiter eine weitere Prämie ausbezahlen. In der heutigen Kabinettssitzung will er einen 1500-Euro-Bonus vorschlagen, dafür müsste der Bund 450 Millionen Euro bereit stellen. Die zweite Corona-Welle sei für viele Krankenhäuser eine größere Belastung als die erste im Frühjahr, begründete Spahn seinen Vorstoß. Laut der Vorlage, aus der Zeitungen der Funke-Mediengruppe zitieren, sollen die Kliniken die Prämien bis Ende Juni an Mitarbeiter in Pflege und Reinigung auszahlen. Bereits im September war ein 1000-Euro-Extrazahlung für Klinikbeschäftigte beschlossen worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2021 11:00 Uhr