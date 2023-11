Polizei meldet Halloween-Krawalle in Hamburg

Hamburg: In der Hansestadt ist es am Halloween-Abend zu Ausschreitungen von Jugendgruppen gekommen. Im Stadtteil Harburg versammelten sich nach Angaben der Polizei bis zu 350 Jugendliche und bewarfen die Einsatzkräfte mit Böllern. Die Beamten setzten daraufhin Wasserwerfer ein. Es habe mehrere Festnahmen oder Ingewahrsamnahmen gegeben, hieß es. In anderen Stadtteilen seien Feuerwerkskörper gezündet, Mülltonnen in Brand gesetzt und Fenster beschädigt worden. In Berlin blieb es dagegen verhältnismäßig ruhig: Es sei vereinzelt Pyrotechnik auf Passanten und vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen worden, teilte die Polizei mit. In anderen Großstädten gab es den Angaben nach keine größeren Zwischenfälle. Vielerorts zogen kostümierte Kinder und Erwachsene friedlich durch die Straßen und forderten "Süßes oder Saures".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2023 06:00 Uhr