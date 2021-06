Polizei meldet Gewalttat in Würzburg mit mehreren Verletzten

Nachrichtenarchiv - 25.06.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Würzburg: In der Innenstadt von Würzburg hat es am frühen Abend offenbar ein schweres Gewaltverbrechen gegeben. Auf dem Barbarossa-Platz wurden laut Polizei durch einen Angreifer mehrere Menschen verletzt. Unbestätigten Informationen unseres Korrespondenten vor Ort zufolge gibt es auch Tote. Demnach soll ein Mann auf eine Frau eingestochen haben. Als Passanten der Frau zu Hilfe eilen wollten, soll der Angreifer auf auch auf sie eingestochen haben. Die Polizei soll den Angreifer angeschossen und außer Gefecht gesetzt haben. Sie hat den Tatort weiträumig abgesperrt. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr mehr, hieß es weiter. Was das Motiv des mutmaßlichen Täters ist, ist aktuell noch völlig unklar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.06.2021 18:45 Uhr