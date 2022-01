Polizei meldet Festnahmen nach Geiselnahme in US-Synagoge

Ungeimpfte über 60 müssen in Griechenland jetzt Strafe zahlen

Athen: Ungeimpfte Griechen über 60 werden von nun an zur Kasse gebeten: Wer sich die Corona-Impfung weiterhin nicht verabreichen lässt, wird im Januar mit 50 Euro Strafe belegt, von Februar an sind es dann 100 Euro monatlich. Die Regelung ist seit Mitternacht in Kraft. Von der Maßnahme betroffen sind laut Staatsrundfunk rund 300.000 Menschen. Das Geld kommt dann den staatlichen Krankenhäusern zugute. In Griechenland sind die verabreichten Impfungen in einer Datenbank personalisiert gespeichert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.01.2022 02:00 Uhr