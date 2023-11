Polizei meldet etliche Festnahmen nach antisemitischen Vorfällen

Frankfurt: Nach zwei Vorfällen mit vermutlich antisemitischem Hintergrund hat die Polizei insgesamt fünf Menschen festgenommen. In Frankfurt wurden laut Polizei vor einem Hotel der örtliche Rabbiner und ein Mitglied der jüdischen Gemeinde Dortmund von drei Passanten beleidigt. Mutmaßliche Täter waren laut Behörden drei American-Football-Fans aus Baden Württemberg, die stark angetrunken gewesen seien. - In Erfurt werden zwei Männer verdächtigt, vor der Neuen Synagoge Papiere angezündet zu haben, die dort zum Gedenken an die Menschen in Israel lagen. Auch hier waren die Verdächtigen laut Polizei alkoholisiert. Laut Innenministerium handelt es sich um Asylbewerber aus Libyen. Ministerpräsident Ramelow schrieb auf X, wer in Deutschland die Schutzrechte von Juden missachte, könne sich selbst nicht mehr auf Schutzgewährung berufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2023 15:00 Uhr