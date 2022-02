Polizei meldet einen Toten und 14 Verletzte bei S-Bahn-Unglück

Nachrichtenarchiv - 14.02.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schäftlarn: Bei einem schweren S-Bahn-Unglück in der Nähe von München ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Nach neuesten Angaben wurden mindestens 14 Menschen verletzt und 80 medizinisch untersucht. Inzwischen konnten alle Fahrgäste geborgen werden. Die Bahn hat eine Sonder-Hotline für Auskünfte zu dem Unglück eingerichtet. Gegen kurz nach halb fünf waren zwei S-Bahnen in der Nähe des Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn auf einer eingleisigen Strecke zusammengestoßen. Warum, ist noch unklar; die Ermittlungen laufen. Für die Untersuchungen zum Unfallhergang sind Beamte der Bundes- und Landespolizei, sowie Spezialisten der Deutschen Bahn vor Ort. Auch die Bergungsarbeiten dauern an, die Bahnstrecke ist komplett gesperrt. Ministerpräsident Söder und Verkehrsministerin Schreyer zeigten sich tief betroffen von dem Unglück.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2022 21:00 Uhr