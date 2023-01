Polizei meldet 70 verletzte Beamte bei Einsatz in Lützerath

Nachrichtenarchiv - 15.01.2023 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lützerath: Die Polizei setzt derzeit die Räumung des Dorfes am Rande des Braunkohletagebaus Garzweiler fort. Auf dem abgeriegelten Gelände halten sich nach Polizeiangaben weiterhin Aktivisten auf, sowohl in Baumhäusern als auch in einem Tunnel unter einem Gebäude. Gestern hatten tausende Braunkohlegegner im nahegelegenen Keyenberg sowie in Lützerath selbst gegen den geplanten Kohleabbau protestiert. Am Rande kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Einsatzkräften. Nach Polizeiangaben wurden 70 Beamte verletzt - teils durch Angriffe, teils durch den Einsatz im schlammigen Gelände. Auch bei den Aktivisten habe es Verletzte gegeben, wie viele sei aber noch nicht klar, da diese nicht gemeldet worden seien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.01.2023 11:00 Uhr