Polizei meldet 25 Festnahmen in Reichsbürgerszene

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In mehreren Bundesländern laufen seit dem Morgen Razzien gegen die Reichsbürgerszene. Nach Recherchen von SWR und ARD-Hauptstadtstudio ist die Generalbundesanwaltschaft einer Gruppe von Reichsbürgern, gewaltbereiten Querdenkern und Esoterikern auf die Spur gekommen, die einen Umsturz geplant haben soll. Ihr Ziel war es offenbar, eine neue Regierung unter Führung eines Prinzen aus dem Hochadel durchzusetzen. Geplant war unter anderem ein bewaffneter Angriff auf den Bundestag. Etwa 3.000 Polizisten sind im Einsatz, sie haben 25 Haftbefehle und 130 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Die Durchsuchungen laufen in Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Niedersachsen. Es ist der größte Polizeieinsatz gegen eine terroristische Vereinigung, den es je in der Bundesrepublik gegeben hat. Unter den Beschuldigten sind frühere Soldaten und Polizisten, Ärzte, eine Richterin und eine frühere Bundestagsabgeordnete der AfD.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2022 08:00 Uhr