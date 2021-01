Polizei löst Raver-Party bei Barcelona auf

Nachrichtenarchiv - 02.01.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Barcelona: In der Nähe der katalanischen Metropole haben hunderte Menschen eine illegale Silvester-Party gefeiert. Erst als die Polizei heute mit 200 Beamten einschritt, endete die Rave-Party in einer Industriehalle. Der Bürgermeister des Ortes sagte, die meisten Teilnehmer seien Franzosen, Italiener und Niederländer. Die Polizei erklärte, sie habe trotz der Pandemie-Lage erst jetzt eingegriffen, um eine Eskalation zu vermeiden. Die Veranstalter der Party müssen mit einer Strafe von 600.000 Euro rechnen, die Teilnehmer erwartet ebenfalls jeweils eine Geldstrafe. Auch in der Bretagne gab es eine ähnliche illegale Silvester-Party, die ebenfalls erst heute von der Polizei beendet wurde. Dort erteilten die Behörden mehr als 1200 Bußgeldbescheide.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2021 18:00 Uhr