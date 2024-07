Polizei löst propalästinensische Demo auf

Berlin: Die Polizei hat am Abend eine propalästinensische Demonstration aufgelöst. Nach Angaben der Feuerwehr wurden dabei acht Menschen verletzt. Die Demonstration war am Nachmittag in Steglitz gestartet, die Polizei sprach von gut 600 Teilnehmern. Von diesen seien wiederholt strafrechtlich relevante Rufe zu hören gewesen, hieß es weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.07.2024 04:00 Uhr