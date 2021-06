Polizei löst mehrere illegale Feiern im Freistaat auf

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Polizei hat in der vergangenen Nacht mehrere illegale Treffen aufgelöst. In Kirchseeon im Landkreis Ebersberg feierten nach Behördenangaben rund 100 junge Menschen mit lauter Musik und Nebelmaschine. Beim Eintreffen der Polizisten floh ein Teil der Feiernden. Die Polizei konnte aber viele von ihnen anhand zurückgelassener Taschen identifizieren. Die Beamten entdeckten auch Drogen. In Würzburg waren am Abend nach Polizeiangaben rund 500 Personen in den Grünanlagen am Alten Kranen unterwegs, die eigentlich ab 22 Uhr gesperrt sind. Im schwäbischen Kaufbeuren trafen sich in der Nacht ebenfalls rund 500 Menschen auf einem Parkplatz. Auch diese Party wurde von der Polizei aufgelöst. /// In Füssen im Allgäu zogen am Abend etwa 200 Fußballfans durch die Straßen. Der Marsch löste sich aber ohne Eingreifen der Polizei auf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 13:00 Uhr