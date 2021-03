Polizei löst mehrere Corona-Demonstrationen auf

Nachrichtenarchiv - 13.03.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In mehreren deutschen Städten sind heute Kritiker gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. In München kamen nach neuen Polizei-Angaben 2.500 Menschen in der Nähe des Landtags zusammen. Zugelassen waren jedoch nur 500 Personen. Die Polizei löste die Versammlung auf, nachdem die Demonstranten nicht auf ihre Aufforderungen reagierten. Viele hielten sich nicht an die Schutzmaßnahmen. Unter anderem kam es auch in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart und Dresden zu Querdenker-Demonstrationen. In Dresden gab es dabei auch Gewalt gegen Sicherheitskräfte. Laut Polizeiangaben wurden vier Polizisten dabei verletzt. Mehr als 30 Straftaten und 390 Ordnungswidrigkeiten wurden festgestellt. Die Dresdner Querdenker-Demonstration war zuvor gerichtlich verboten worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2021 21:00 Uhr