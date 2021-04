Polizei löst Feier auf Münchner Gärtnerplatz auf

Städte- und Gemeindebund fordert Testpflicht für Schüler

Berlin: In der Diskussion über Schulöffnungen nach den Osterferien fordert der deutsche Städte- und Gemeindebund ein Unterrichtsverbot für Schüler, die keinen Corona-Test machen wollen. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, wer sich nicht testen lassen wolle, der sollte nach den Ferien nicht am Schulunterricht in Präsenz teilnehmen dürfen. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Bundesländer bereits eine Testpflicht beschlossen. Der CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Laschet fordert überdies bundesweit einheitliche Lösungen in der Frage, wie es für die Schulen nach den Ferien weitergeht. Hier sollten die Länder selbst entscheiden, und nicht der Bund, so Laschet. Es könne einen Konsens der Kultusministerkonferenz geben, den dann alle Länder verbindlich umsetzten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2021 13:00 Uhr