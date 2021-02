Polizei löst Faschingsfeier im Erzgebirge auf

Nachrichtenarchiv - 15.02.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Chemnitz: In Sachsen haben rund hundert Menschen Fasching im Schnee gefeiert. Wie die Polizei mitteilte, standen die teils kostümierten Feiernden in Marienberg im Erzgebirgskreis dicht an dicht auf einem Feld, fuhren Ski oder rodelten auf einem Hang. Dabei trugen sie weder eine Mund-Nasen-Bedeckung, zudem wurden die Mindestabstände nicht eingehalten. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die Feiernden und konnten weitgehend unerkannt entkommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2021 13:00 Uhr