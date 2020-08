Polizei löst Demonstration gegen Corona-Auflagen in Berlin auf

Seehofer will Normalität in der Corona-Krise ermöglichen ohne Pandemieschutz zu vernachlässigen

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer sieht Anlass zur Hoffnung, den Kampf gegen das Coronavirus zu gewinnen. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte er, wichtig sei jedoch, die Krise wirtschaftlich gut zu bewältigen. Deshalb nehme der Staat sehr viel Geld in die Hand, um hier die richtigen Antworten zu geben. Wörtlich fügte Seehofer hinzu: "Wir müssen unser Leben so gestalten, dass Wirtschaft, Schule, Sport und Kultur möglich sind, ohne die Bekämpfung der Pandemie zu vernachlässigen." Kritik am strikten Kurs der Politik in der Pandemie kommt von Münchens Opernintendant Bachler. Der "Abendzeitung" sagte er, Deutschland sei derzeit mehr oder weniger auf dem Weg in die Planwirtschaft. Es würden nur noch Anordnungen und Verbote gelten, so Bachler. Stattdessen plädierte er dafür, zielgerichtet und individuell zu agieren und dabei auch auf Eigenverantwortung zu setzen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.08.2020 12:45 Uhr