Polizei löst Berliner Demonstration gegen Corona-Politik auf

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Corona-Demonstration in Berlin wird aufgelöst. Das hat die Polizei soeben bekannt gegeben. Per Lautsprecherdurchsage begründeten die Beamten die Entscheidung damit, dass die Teilnehmer die Mindestabstände trotz mehrmaliger Aufforderung nicht eingehalten hätten und der Einsatzleiter keine Möglichkeit gehabt habe, auf die Demonstranten einzuwirken. Bis zum Mittag hatten sich den Angaben zufolge etwa 18.000 Menschen in Berlin-Mitte versammelt. In der Menge waren zahlreiche Deutschland-Fahnen zu sehen, teilweise auch Reichsflaggen. Auf Schildern stand: "Wir sind das Volk". Zeitweise skandierten die Demonstranten "Merkel weg" und "Widerstand".

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.08.2020 13:15 Uhr