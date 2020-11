Polizei lässt Hunderte Gegner der Corona-Maßnahmen in Leipzig abziehen

Unionsländer wollen offenbar Beschränkungen mindestens bis Weihnachten

Berlin: Die Unionsländer wollen offenbar die Verlängerung der Corona-Beschränkungen bis mindestens Weihnachten. Das hat die Bild-Zeitung nach eigenen Angaben nach einer Vorbesprechung der unionsgeführten Bundesländer erfahren. Am kommenden Mittwoch steht das nächste Bund-Länder-Treffen mit Kanzlerin Merkel an. Einig sind sich die Unionsländer wohl darin, dass die Kontaktbeschränkungen zumindest über die Weihnachtsfeiertage gelockert werden sollten. Am Nachmittag hatte schon Bundeswirtschaftsminister Altmaier Entscheidungen gefordert. Ziel müsse es laut Altmaier sein, ein Weihnachtsfest zu feiern, das diesem Anspruch auch nahekomme. Das sei aber nur zu schaffen, wenn die Infektionszahlen in den nächsten Wochen nachhaltig gesenkt würden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2020 23:00 Uhr