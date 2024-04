Polizei korrigiert Zahl der Verletzten nach Reisebus-Unfall nach oben

Dortmund: Ein Doppeldeckerbus ist im Sauerland verunglückt. Nach Angaben der Polizei wurden dabei vier Jugendliche schwer verletzt, sie werden in einer Klinik behandelt. 23 weitere erlitten leichte Verletzungen. Auch der Busfahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Schülergruppe kam aus Marburg in Hessen und war auf dem Weg nach England, als der Bus am frühen Morgen auf der A45 bei Wenden plötzlich umgestürzte. Er blieb auf der Seitenspur und einem Grünstreifen liegen. Die Unfallursache ist noch unklar. - Erst vor wenigen Wochen war ein doppelstöckiger Reisebus von der A44 abgekommen, in eine Böschung gefahren und umgestürzt. 20 Menschen - ebenfalls Schüler aus Hessen - wurden verletzt. Tage zuvor waren vier Reisende ums Leben gekommen, als ihr Doppeldeckerbus auf der A9 bei Leipzig umgestürzt war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2024 13:00 Uhr