Polizei korrigiert Zahl der Toten bei Busunfall auf vier

Leipzig: Nach dem schweren Busunglück auf der A9 hat die Polizei die Zahl der Toten auf vier korrigiert. Zuvor waren die Beamten von fünf Opfern ausgegangen. Am Abend sagte ein Polizeisprecher, eine als verstorben gemeldete Person befinde sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Bei dem Unfall wurden zudem 35 Menschen verletzt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den Abend hinein. Sie sind inzwischen abgeschlossen. Die Autobahn Richtung München wurde wieder freigegeben. Am Vormittag war ein Fernbus bei Leipzig von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der Doppeldecker des Anbieters Flixbus war von Berlin unterwegs nach Zürich. Das Unglück passierte auf gerader und trockener Fahrbahn. Warum, wird jetzt ermittelt. Flixbus teilte mit, der Fahrer habe die Lenk- und Ruhezeiten eingehalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2024 23:15 Uhr