Polizei kann Tausende Schleuser-Handys nicht auslesen

Berlin: Der Polizei fehlt es im Kampf gegen Schleuserbanden an Material und Personal. Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei liegen tausende Handys von Schleusern in den Dienststellen, die deshalb nicht ausgelesen werden können. Der für die Bundespolizei zuständige Gewerkschaftschef Roßkopf betonte, dabei könnte die Auswertung wichtige Hinweise auf Routen, Strategien und Kontakte geben. Bei der Fahndung fehle es den Beamten an den Kontrollstellen zudem an einem ausreichenden Wetterschutz. Man sei immer noch in Zelten untergebracht, so Roßkopf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2023 10:00 Uhr