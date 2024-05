Polizei ist für linke Krawalle in der 1. Mai-Nacht gerüstet

Berlin: Mehr als zehntausend Menschen haben sich anlässlich des 1. Mai an linken und linksextremen Demonstrationen beteiligt, vor allem in der Hauptstadt und in Hamburg. Die Polizei steht jeweils mit einem Großaufgebot parat, um mögliche Krawalle in der Nacht zu verhindern. In Berlin-Neukölln entdeckte die Polizei nach Hinweisen von Anwohnern am Nachmittag Depots mit Steinen. Innensenatorin Spranger erklärte, die Sicherheitskräfte würden konsequent gegen Straftäterinnen und Straftäter vorgehen. Bisher verlief die Demo aber ohne Zwischenfälle. Vor allem wegen des Gaza-Kriegs sind die Beamten besorgt wegen möglicher pro-palästinensischer Aktionen. Bei den traditionellen Demonstrationen der Gewerkschaften am Tag der Arbeit für mehr soziale Gerechtigkeit gab es kaum Vorfälle.

