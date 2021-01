Polizei in Würzburg klärt 27 Jahre alten Mordfall auf

Nachrichtenarchiv - 21.01.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Würzburg: Die Polizei hat womöglich einen 27 Jahre zurückliegenden Mord an einem 13-jährigen Mädchen aufgeklärt. Ein mittlerweile 44 Jahre alter Mann, der zur Tatzeit noch 17 war, konnte demnach als dringend tatverdächtig ermittelt und - wie die Behörden erst heute mitteilten - gestern festgenommen werden. Ein Ermittlungsrichter eröffnete nun den Haftbefehl und ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft an. Die 13-Jährige wurde am 15. Dezember 1993 als vermisst gemeldet. Zwei Tage später wurde ihre Leiche in der Jauchegrube eines Aussiedlerhofs gefunden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2021 21:00 Uhr