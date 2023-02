Polizei in Unterfranken überführt Kofferdieb mit Laptop-Ortung

Nachrichtenarchiv - 15.02.2023 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schweinfurt: Die Polizei in Unterfranken hat einen Kofferdieb mit Hilfe der Ortungsfunktion eines Laptops überführt. Einer jungen Frau war im Zug zwischen Berlin und Nürnberg der Koffer abhanden gekommen. In dem Gepäckstück war ihr Computer. Die Polizei konnte mit Hilfe des Rechners den Ort feststellen, an dem sich der Koffer befand und nahm wenig später in Ebern im Landkreis Haßberge einen Mann fest. Nach Angaben der Beamten hatte der Mann den Reisekoffer bei sich. Gegen den Beschuldigten läuft nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.02.2023 20:15 Uhr