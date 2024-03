Polizei in Oberbayern hat vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Freising: Die oberbayerische Polizei hat einen schwunghaften Handel mit Rauschgift aufgedeckt und vier Verdächtige festgenommen. Wie die Ermittler jetzt bekannt gaben, wurden zwei Kuriere im Alter von 22 und 19 Jahren schon zu Jahresbeginn festgesetzt. Sie hatten mehr als ein Kilogramm Crystal Meth dabei. Gestern wurden die Wohnungen der mutmaßlichen Abnehmer in Freising und Hallbergmoos durchsucht. Die 23 und 27 Jahre alten Männer kamen in Untersuchungshaft. Sie sollen auch Kokain und Cannabisprodukte verkauft haben - unter anderem an Minderjährige.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.03.2024 14:45 Uhr