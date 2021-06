Polizei in NRW kesselt 300 Demonstranten stundenlang ein

Nachrichtenarchiv - 27.06.2021 14:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt ist es am Rande einer Demonstration zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Wie die Polizei heute bestätigte, wurden etwa 300 Demonstranten gestern Abend längere Zeit eingekesselt. Sie hätten immer wieder gegen Auflagen verstoßen, so die Begründung. Die Polizei ging mit Reizgas und Schlagstöcken gegen einen Teil der mehrere tausend Demonstranten vor. Sie warf ihnen die Verwendung von Pyrotechnik und Verstöße gegen das Vermummungsgebot vor. Die Demonstration richtete sich gegen ein geplantes neues Versammlungsgesetz in NRW. Aufgerufen hatten linke Gruppen und Parteien. SPD und Linke im Düsseldorfer Landtag wollen die Ereignisse rund um die Demo nun untersuchen lassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.06.2021 14:30 Uhr