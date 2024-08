Polizei in Niederbayern gibt Entwarnung, der gefährliche Straftäter ist gefasst

Plattling: Die Polizei in Niederbayern hat die Suche nach einem gefährlichen Straftäter erfolgreich beendet. Ein somalischer Häftling war am Nachmittag während eines begleiteten Ausgangs in Plattling geflüchtet. Seitdem hatten die Beamten mit Hochdruck nach dem 24-Jährigen gefahndet, der wegen eines Tötungsdeliktes verurteilt ist und als äußerst gewaltbereit gilt. Die Polizei hat die Warnung vor dem Straftäter aufgehoben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2024 03:00 Uhr