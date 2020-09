Polizei in Minsk bereitet sich auf weitere Demonstrationen vor

Nachrichtenarchiv - 13.09.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: In der Hauptstadt von Belarus wollen heute wieder tausende Menschen gegen den autoritär regierenden Präsidenten Lukaschenko auf die Straße gehen. In Minsk hat bereits ein Großaufgebot von Polizei und Armee Stellung bezogen. Schon vor Beginn der Kundgebungen sollen mehrere Menschen festgenommen worden sein, die auf dem Weg zu der Demonstration waren. Nach den gestrigen Kundgebungen wurden 114 Menschen festgenommen, 87 von ihnen inhaftiert. Menschenrechtlern zufolge wurden überwiegend Frauen in Polizeigewahrsam genommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.09.2020 15:00 Uhr