Polizei in Liverpool geht nicht von Terroranschlag aus

Liverpool: Während tausende Fußballfans die Meisterschaft des FC Liverpool in der Innenstadt gefeiert haben, ist ein Auto in die Menschenmenge gefahren. Die Polizei geht nicht von einem Terroranschlag aus. Am späten Abend gaben die Ermittler auch erste Einzelheiten zu den Opfern bekannt: Demnach mussten 27 Menschen ins Krankenhaus, zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen, darunter ein Kind. Weitere 20 Verletzte wurden vor Ort behandelt. Der Fahrer, ein 53-jähriger Engländer, wurde festgenommen. Sein Motiv ist noch unklar. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Einzeltäter aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2025 06:00 Uhr