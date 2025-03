Polizei in Istanbul nimmt oppositionellen Bürgermeister fest

Istanbul: In der Türkei gehen Polizei und Justiz weiter gegen die politische Opposition vor. Der Oberbürgermeister von Istanbul, Imamoglu, ist festgenommen worden - wegen angeblicher Korruption und Unterstützung einer Terrorgruppe. Die CHP als größte türkische Oppositionspartei spricht von einem Putschversuch. Neben Imamoglu wurden noch mehr als hundert weitere Menschen festgenommen, unter ihnen auch seine Mitarbeiter und Abgeordnete seiner Partei CHP. Diese wollte den Istanbuler Bürgermeister eigentlich am Sonntag zum Präsidentschaftskandidaten für die nächste Wahl 2028 nominieren. Das Auswärtige Amt in Berlin nannte die Festnahme des prominenten Widersachers von Präsident Erdogan einen schweren Rückschlag für die Demokratie in der Türkei.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 19.03.2025 14:00 Uhr