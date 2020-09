Polizei in Hongkong nimmmt führenden Demokratie-Aktivisten fest

Nachrichtenarchiv - 24.09.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hongkong: In der chinesischen Sonderverwaltungszone gehen die Behörden weiter gegen die Demokratie-Bewegung vor. Jetzt wurde einer ihrer führenden Aktivisten festgenommen. Es handelt sich um den 23-jährigen Joshua Wong. Nach Angaben der Hongkonger Polizei werden ihm die Teilnahme an einer verbotenen Kundgebung im Oktober 2019 sowie ein Verstoß gegen das Vermummungsverbot vorgeworfen. Wong hatte in den vergangenen Wochen häufig in westlichen Ländern um Unterstützung für die Demokratie-Bewegung und für eine Eindämmung des chinesischen Einflusses in Hongkong geworben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2020 12:00 Uhr