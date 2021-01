Polizei in Frankreich kommt nicht gegen Rave-Party an

Nachrichtenarchiv - 02.01.2021 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lieuron: Die Polizei im Westen Frankreichs bekommt eine illegale Rave-Party mit rund 2.500 Gästen weiter nicht in den Griff. Die Jugendlichen feiern in einer leerstehenden Lagerhalle in der Bretagne, die Beamten haben sich nach Zusammenstößen bei einem ersten Einsatz zurückgezogen. Die Sprecherin des Innenministeriums erklärte in einem Radio-Interview, das seien keine Partygänger, sondern Straftäter, die die Regeln missachteten. Eine Evakuierung der Halle müsse dauerhaft gelingen, dafür brauche man Zeit zur Vorbereitung und genug Einsatzkräfte. Die Opposition kritisiert das zögerliche Vorgehen der Polizei. Diese hat jetzt das Gebiet für neu ankommende Partygäste gesperrt, gegen Abreisende werden lediglich Verwarnungen verhängt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.01.2021 08:15 Uhr