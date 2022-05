Polizei in Essen vereitelt offenbar Anschlag auf Schule

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Essen: Mit einem Großeinsatz hat die Polizei möglicherweise einen rechtsextremistischen Anschlag eines Schülers in Essen verhindert. Spezialeinsatzkräfte nahmen einen 16-Jährigen fest, der laut NRW-Innenminister Reul unter dringendem Verdacht steht, einen Anschlag auf eine Schule geplant zu haben. Nach einem Hinweis wurden sowohl die derzeitige Schule des 16-Jährigen, ein Gymnasium, als auch die frühere Realschule gesperrt und auf Sprengsätze durchsucht. In seiner Wohnung entdeckten die Ermittler ausländerfeindliches und rechtsextremes Material. Zudem fanden sie explosive Stoffe. Eine zündfähige Bombe sei aber weder in der Wohnung des Jugendlichen noch in den beiden Schulgebäuden gefunden worden, so die Ermittler. Nach ersten Erkenntnissen gibt es Hinweise auf psychische Probleme bei dem Jugendlichen.

