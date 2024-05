Polizei in den USA geht mit Großaufgebot gegen Studentenproteste vor

New York: Die pro-palästinensischen Proteste an der Elite-Universität Columbia in New York haben ein Großaufgebot der Polizei auf den Plan gerufen. Die Beamten räumten am Abend ein besetztes Hochschulgebäude und ein Zeltlager. Wie der US-Sender NBC meldet wurden etwa 100 Studenten und Studentinnen in Gewahrsam genommen. Die Demonstrierenden hatten das Vorgehen Israels im Gaza-Krieg kritisiert und Solidarität mit den Palästinensern gefordert. Die Universitätsleitung forderte die Unterstützung der Polizei an, nachdem Vermummte mit schwarz-weißen Palästinensertüchern Fenster eingeschlagen und ein Gebäude gestürmt hatten. An der Universität von Kalifornien in Los Angeles kam es außerdem zu Zusammenstößen zwischen Studentengruppen: Medienberichten zufolge gingen heute Früh pro-palästinensische und pro-israelische Demonstranten aufeinander los.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2024 13:00 Uhr