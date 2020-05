Polizei in Berlin will nicht genehmigte Demonstrationen auflösen

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Polizei will mit einem Großaufgebot die Corona-Einschränkungen in der Hauptstadt durchsetzen und größere Menschenansammlungen zum 1. Mai konsequent auflösen. 5.000 Beamte sind im Einsatz. Am Abend wurde bereits eine nicht genehmigte Versammlung von Demonstranten aus dem linksautonomen Spektrum beendet. Linke Gruppen kündigten für heute statt der üblichen großen Demonstrationen in Kreuzberg spontane Protestaktionen an. Berlins Innensenator Geisel erklärte, die Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen sei derzeit eine Straftat. Man habe aber rund 20 Versammlungen mit jeweils bis zu 20 Teilnehmern genehmigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2020 09:00 Uhr