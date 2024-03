Polizei in Berlin fahndet weiter nach Ex-RAF-Terroristen

Berlin: Ein erneuter Polizeieinsatz im Zuge der Fahndung nach den zwei früheren RAF-Terroristen Garweg und Staub hat zu keiner Festnahme geführt. Das teilte eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts in Niedersachsen in der Früh mit. Demnach war eine Wohnung durchsucht worden. Die Ermittler hätten zwar eine Person angetroffen, aber keinen der Gesuchten. Bereits gestern waren in demselben Stadtteil eine Wohnung und ein Bauwagen-Gelände durchsucht worden. Die Polizei bestätigte inzwischen, dass in dem abtransportierten Baucontainer der frühere RAF-Terrorist Garweg gewohnt hat. Er ist zusammen mit Staub und der in der vergangenen Woche in Berlin festgenommenen Klette vor über 30 Jahren in den Untergrund abgetaucht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.03.2024 09:45 Uhr