Polizei in Belarus nimmt mehr mehr als 1.000 Menschen fest

Nachrichtenarchiv - 15.11.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: Bei den jüngsten Protesten gegen den belarussischen Machthaber Lukaschenko sind nach neuen Angaben mehr als 1.000 Menschen festgenommen worden. Diese Zahl nannten Menschenrechtsgruppen am Abend. Unter den Festgenommenen seien auch zehn Journalisten. Viele kamen am Abend nach einer Überprüfung wieder auf freien Fuß. In der Hauptstadt Minsk waren Sicherheitskräfte mit Gewalt gegen friedliche Demonstranten vorgegangen. Sie setzten Tränengas, Blendgranaten und Gummigeschosse gegen die Menschen ein, die gegen Lukaschenko protestierten. Anhänger der Opposition gehen seit der Präsidentenwahl im August gegen Lukaschenko auf die Straße. Sie werfen ihm Wahlbetrug vor. Auch die EU erkennt ihn nicht als Präsidenten an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2020 23:00 Uhr