Polizei in Australien nimmt nach Mord an fränkischer Touristin Verdächtigen fest

26.07.2022 13:00 Uhr

Sydney: In Australien hat die Polizei mehr als 17 Jahre nach dem Mord an einer Touristin aus Unterfranken einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Zugriff erfolgte in Perth in Westaustralien. Wie der BR erfuhr, handelt es sich um den ehemaligen Lebensgefährten des Opfers. Dem heute 42-Jährigen wird vorgeworfen, im Februar 2005 die Erzieherin Simone Strobel aus Rieden im Landkreis Würzburg umgebracht zu haben. Ihre Leiche wurde damals in der Nähe eines Campingplatzes unter Zweigen entdeckt. Der Lebensgefährte stand von Anfang an unter Verdacht, es gab aber keine Beweise.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2022 13:00 Uhr