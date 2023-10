Polizei in Ankara verhinderte offenbar weitere Explosion

Ankara: Bei einem Selbstmord-Anschlag im Regierungsviertel der türkischen Hauptstadt sind die beiden Attentäter getötet worden. Zwei Polizisten erlitten Verletzungen. Der türkische Justizminister spricht von einem Terroranschlag. Die Attentäter fuhren demnach mit einem Auto zum Innenministerium. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie einer der beiden aus dem Wagen springt und seinen Sprengsatz zündet. Der zweite wurde offenbar noch vor dem Zünden der Bombe von Polizisten erschossen. Nach dem Attentat durchsuchte die Polizei unter anderem das nahegelegene Parlament, in dem heute die erste Sitzung nach der Sommerpause stattfindet - in Anwesenheit von Präsident Erdogan. Dieser sprach laut Angaben der Agentur Anadolu von einem letzten Zucken des Terrorismus. Die "Schurken", so Erdogan wörtlich, würden ihre Ziele niemals erreichen. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist noch unbekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2023 15:00 Uhr