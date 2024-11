Polizei holt Tesla-Gegner in Protestcamp von Bäumen

Grünheide: In der brandenburgischen Gemeinde hat es im Protestcamp gegen die Werkserweiterung des US-Elektroautobauers Tesla einen Polizeieinsatz gegeben. Die Beamten holten Besetzer aus ihren Baumhäusern. Dabei habe es massiven Widerstand gegeben. Grund ist aber nicht eine Räumung des Camps, wie die Polizei betont. Stattdessen müsse wegen der Werkserweiterung ein großes Gebiet nach Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg abgesucht werden. Das überschneide sich teilweise mit dem Camp, so die Polizei. Einige Tesla-Gegner weigerten sich aber, ihre Baumhäuser zu verlassen. Deshalb sei der Polizeieinsatz nötig, so das Präsidium Potsdam.

