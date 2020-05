Polizei hebt Waffenlager im Allgäu aus

Das Wetter in Bayern: Auch morgen freundlich und mild

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht klar oder leicht bewölkt bei Tiefsttemperaturen von 10 bis 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch morgen freundlich und nur leicht bewölkt. Am Wochenende wechselhaft mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Gewittern. In den Nächten Abkühlung auf 13 bis 8 Grad. Tageshöchstwerte 18 bis 26 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.05.2020 19:30 Uhr